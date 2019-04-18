تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات وسط هبوط 6 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.43% خاسرا عدد 12.20 نقطة ليصل إلى مستوى 2801.02 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 147.9 مليون سهم محققة ما قيمته 158.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1812 صفقة لـ33 سهما، وارتفع 13 سهما، فيما انخفض 16 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.46%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.48%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.82%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.04%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 11.27%، ثم شركة تكافل الإمارات بنسبة 7.33%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة المصرف الخليجى التجارى بنسبة 6.97%، ثم مصرف السلام البحرين بنسبة 2.14%