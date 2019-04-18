تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط هبوط 16 قطاعا

كتب هانى الحوتى

تتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.31% خاسرا عدد 28.77 نقطة ليصل إلى مستوى 9209.28 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 42.9 مليون سهم بقيمة مليار ريال، وارتفعت أسهم 50 شركة، فيما تراجعت 122 شركة.

وتراجع 16 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.77%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 0.72%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.44%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.33%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.27%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.24%.