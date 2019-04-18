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تداول 24 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الخميس، 18 أبريل 2019 11:36 ص
تداول 24 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس"القطاع الشمالي" أن إجمالى حركة السفن اليوم الخميس 24 سفينة.
 
وإستقبل ميناء شرق بورسعيد، 3 سفن حاويات، وغادر الميناء 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن. 
 
وسجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة سفينتين، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة، ويتواجد على الأرصفة  3 سفن.
 
وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
 
 
 
 
 
 
 
 

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