تداول 24 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس"القطاع الشمالي" أن إجمالى حركة السفن اليوم الخميس 24 سفينة.

وإستقبل ميناء شرق بورسعيد، 3 سفن حاويات، وغادر الميناء 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة سفينتين، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة، ويتواجد على الأرصفة 3 سفن.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.