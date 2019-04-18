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تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 18 أبريل 2019 10:42 ص
تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشر السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.65% رابحا 38.450 نقطة ليصل إلى مستوى 5809.16 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.25% رابحاً عدد 77.140 نقطة ليصل إلى مستوى 6252.48 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.87% خاسراً عدد 43.490 نقطة ليصل إلى مستوى 4955.92 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 143.9 مليون سهم بقيمة 29.6 مليون دينار كويتى عبر 5456 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.79%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.70%، أعقبه قطاع الخدمات المالية، بنسبة 0.41%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%، ثم قطاعى الخدمات الاستهلاكية والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.04%.

وجاء سهم "الهلال" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.45%، تليه وطنية بنسبة 8.11%، ثم المنتجعات بنسبة 7.53%، فيما تصدر سهم "السورية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.04% ثم العيد بنسبة 10%، ثم خليج بنسبة 7.78%.


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