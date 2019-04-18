تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

تباينت مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشر السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.65% رابحا 38.450 نقطة ليصل إلى مستوى 5809.16 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.25% رابحاً عدد 77.140 نقطة ليصل إلى مستوى 6252.48 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.87% خاسراً عدد 43.490 نقطة ليصل إلى مستوى 4955.92 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 143.9 مليون سهم بقيمة 29.6 مليون دينار كويتى عبر 5456 صفقة.
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.79%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.70%، أعقبه قطاع الخدمات المالية، بنسبة 0.41%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%، ثم قطاعى الخدمات الاستهلاكية والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.04%.
وجاء سهم "الهلال" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.45%، تليه وطنية بنسبة 8.11%، ثم المنتجعات بنسبة 7.53%، فيما تصدر سهم "السورية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.04% ثم العيد بنسبة 10%، ثم خليج بنسبة 7.78%.
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