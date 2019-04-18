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بيرو تعلن الحداد 3 أيام بعد انتحار رئيسها السابق

الخميس، 18 أبريل 2019 11:00 ص
بيرو تعلن الحداد 3 أيام بعد انتحار رئيسها السابق أنصار رئيس بيرو السابق أمام نعشه
أ ش أ
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أعلنت بيرو الحداد فى كافة أنحاء البلاد، اليوم الخميس، حزنا على فقدان رئيسها الأسبق ألان جارسيا الذى انتحر أثناء محاولة الشرطة القبض عليه على خلفية قضايا فساد. 
من جانبها أفادت وسائل إعلام محلية، أن الحكومة أعلنت الحداد العام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم؛ وذلك وفقا لما أكدته قناة "روسيا اليوم".
يذكر أن رئيس بيرو السابق البالغ من العمر "69 عاما" أقدم على الانتحار أمس /الأربعاء/ خلال محاولة توقيفه، حيث أطلق النار على نفسه لدى وصول الشرطة إلى منزله؛ لاعتقاله للتحقيق معه في قضايا فساد.
وبدوره، كتب رئيس بيرو الحالي مارتين بيسكارا على موقع "تويتر" أنه أصيب بالهلع لوفاة جارسيا، وقدم تعازيه لأفراد عائلته.
وترأس جارسيا البلاد من عام 1985 إلى 1990، وهو الرئيس الرابع والأربعون والسابع والأربعون للبيرو، بعد إعادة انتخابه من جديد رئيسا لها للفترة من 2006 إلى 2011.


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بيرو

انتحار رئيس بيرو السابق

ألان جارسيا

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