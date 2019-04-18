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بمناسبة شم النسيم.. 5 نصائح هامة عند اختيارك البيض وسلقه وتلوينه بطرق صحية

الخميس، 18 أبريل 2019 04:00 ص
بمناسبة شم النسيم.. 5 نصائح هامة عند اختيارك البيض وسلقه وتلوينه بطرق صحية ازاى تلون البيض بطرق صحية
كتبت أمل علام
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بمناسبة قرب قدوم شم النسيم أو "عيد الربيع"، والذى يحتفل به المصريين على مر العصور، يقبل الناس على تناول البيض الملون، والذى يعتبر من البروتينات التى تساعد فى بناء الجسم ، ويحرص الأطفال على تلوين البيض لأنه يضيف شكلا جماليا إليه، ويتفنن البعض فى تلوين البيض لجذب الأطفال ،وكنوع من الإحتفال بهذا اليوم.

ازاى تختار البيض سليم
تلوين البيض

يعتبر الفسيخ والرنجة ،والملوحة والملانة،والخص والبصل الأخضر من مظاهر شم النسيم أيضا، لذلك الجميع يحرص على شراء هذه الأطعمة فى هذا اليوم، فاحرص على أن تكون من مصادر موثوق فيها وطازجة.

ازاى تلون البيض بطرق صحية
 

ولضمان سلامة البيض عند سلقه، وتلوينة بمواد طبيعية لا تؤثر على صحتك، نقدم لك بعض النصائح الهامة...تعرف عليها..


تعرف على الطرق الطبيعية لتلوين البيض
 
أولا : عند شراء البيض يراعى التأكد من الفحص الظاهرى للبيض، بأن تكون القشرة سميكة، وصافية اللون، وثقيلة،ولا يوجد بها أى شروخ.
 
طرق صحية لتلوين البيض
طرق صحية لتلوين البيض

ثانيا: يحفظ البيض فى الثلاجة، فى المكان المخصص له، وتوضع البيضة على طرفها المدبب حتى لا يختلط الصفار بالبياض.

ثالثا : يجب غسل البيض جيدا قبل استعماله.

رابعا : يراعى سلق البيض جيدا للقضاء على الميكروبات، مع مراعاة إضافة قليل من الخل أو الملح للماء لضمان سلامة القشرة من الشرخ أثناء عملية السلق.

خامسا : عند تلوين البيض يراعى استعمال الاولان الطبيعية مثل الكركدية ،والبنجر ،وقشر البصل ،والبقدونس.

 


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شم النسيم

تلوين البيض فى شم النسيم

طرق صحية لتلوين البيض

طرق طبيعية لتلوين البيض

االاحتفال بشم النسيم




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