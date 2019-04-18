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"بتروبل" تعقد ندوة للعاملين لشرح التعديلات الدستورية

الخميس، 18 أبريل 2019 10:15 ص
"بتروبل" تعقد ندوة للعاملين لشرح التعديلات الدستورية جانب من الندوة التثقيفية
كتبت مروة الغول
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نظمت شركة بترول بلاعيم "بتروبل" برئاسة المهندس عاطف حسن ندوة تثقيفية موسعة بحقول بورسعيد لتعريف العاملين بالتعديلات الدستورية الجديدة، ومساهمتها فى تحقيق مستقبل أفضل للبلاد بحضور رئيس الشركة ومساعديه وأعضاء مجلس الإدارة ومديرى العموم بالشركة ورؤساء اللجان النقابية للعاملين بمناطق عمل الشركة وممثلين عن العاملين بالشركة وممثلين عن المرأة.

وخلال الندوة تم شرح التعديلات الدستورية للمواد المختلفة وتوضيح ما تم من تعديل لكل مادة وجدواه بالنسبة للبلاد ودعم الاستقرار الحالى، كما ألقى المهندس عاطف حسن كلمة أكد فيها أهمية هذه التعديلات لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات الكبرى التى شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، ودعا العاملين فى مواقع بتروبل المختلفة إلى المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات والإدلاء بأصواتهم لتدعيم استقرار البلاد واستكمال عمليات التنمية الشاملة فى كل ربوع الوطن.

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