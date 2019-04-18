باكستان :ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 238 حالة وفاة وإصابه

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أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث فى باكستان ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة فى عدة مناطق بالبلاد حيث أسفرت عن مصرع 64 شخصا وإصابة 174 آخرين.

وقالت الهيئة - حسبما ذكرت قناة "سماء تى فى" الباكستانية اليوم الخميس أن الفيضانات والأمطار تسببت فى تدمير 117 منزلا.

وكان مكتب الأرصاد الجوية قد توقع أن تضرب عواصف رعدية مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة أقاليم "البنجاب" و"كشمير" والعاصمة "إسلام أباد" خلال الساعات والأيام المقبلة.