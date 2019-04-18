انتو البريطانية تبيع حصة فى مركز تسوق إلى صندوق مدعوم من الكويت لخفض الدين

(رويترز)

تخطط انتو بروبرتيز البريطانية، لبيع حصة نسبتها 50% فى مركز تسوق بمنطقة ايست ميدلاندز، إلى شركة استثمار عقارى، مدعومة من الكويت، مقابل 186.3 مليون جنيه استرلينى، (242.53 مليون دولار) فى مسعى لخفض ديونها.

وقالت انتو فى بيان اليوم، الخميس، إن كيل ستريت انفستمنتس، المدعومة من صندوق الثروة السيادى الكويتى، تعتزم شراء نصف حقوق الملكية فى مركز ديربى للتسوق، الذى يستقبل 22 مليون متسوق سنويا.

واشترت انتو مركز التسوق، الذى سجل دخلا صافيا من الإيجارات بقيمة 25.2 مليون جنيه استرلينى فى 2018 ويضم متاجر بيع بالتجزئة لشركات مثل ماركس آند سبنسر ونكست وإتش آند إم وسينسبرى وزارا، مقابل 390 مليون جنيه استرلينى فى 2014.

وقالت انتو، التى تتطلع أيضا لبيع أصول فى إسبانيا، إن قيمة مركز ديربى للتسوق قُدرت عند 372.5 مليون جنيه استرلينى بنهاية العام الماضى.

وتبلغ قيمة انتو السوقية 1.33 مليار استرلينى، فى حين يبلغ صافى ديونها الخارجية 4.87 مليار استرلينى.