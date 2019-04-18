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اليوم.. وزارتا "الاتصالات" و "التضامن" توقعان بروتوكولا لميكنة الخدمات

الخميس، 18 أبريل 2019 04:00 ص
اليوم.. وزارتا "الاتصالات" و "التضامن" توقعان بروتوكولا لميكنة الخدمات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتبت- هبة السيد
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يشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، مراسم توقيع بروتوكول بين الوزارتين اليوم، الخميس،  خاص بميكنة الخدمات والتحول الرقمى لوزارة التضامن الاجتماعى.

وتتعاون الوزارتين فى العديد من الملفات الهامة، وأبرزها صرف النفقة الشهرية للمطلقات والمستحقين بواسطة المحمول، وذلك مساهمة من البنك فى تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن مستحقى النفقة، وايضا "مبادرة وظيفة تك" الخاصة بزيادة أعداد الكوادر المؤهلة للانضمام لسوق العمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتعد مبادرة وظيفة تك نتاج تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة فى بنك ناصر الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وطبقا للمبادرة فإن المتدرب يحصل في نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب مميز، بعد نجاحه في إتمام البرنامج التدريبي الذي تصل مدته إلى 3 أشهر يقدم فيها بنك ناصر قروض ميسرة بدون فائدة أو مصاريف إدارية.

وتتحمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الالتزامات البنكية والمصرفية للقرض على أن يسدد المتدربون قيمة القرض بعد حصولهم على الوظيفة من رواتبهم على دفعات خلال مدة تصل إلى 3 سنوات على ألا يتم دفع أي قسط إلا بعد تعيين المتدرب في عمله الجديد وبعد أول شهر من عمله.


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