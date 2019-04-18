video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 18 أبريل 2019 03:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بحضور 13 سفيرا..

اليوم.. "مدبولى" ووزيرا السياحة والآثار يشهدون افتتاح مقبرتين فرعونيتين بالأقصر

الخميس، 18 أبريل 2019 03:00 ص
اليوم.. "مدبولى" ووزيرا السياحة والآثار يشهدون افتتاح مقبرتين فرعونيتين بالأقصر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

يشهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، افتتاح مقبرتين آثريتين في البر الغربى بمحافظة الأقصر، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وعدد من السفراء ورجال مجلس النواب.

ويأتى ذلك فى إطار إحتفال وزارة الآثار بيوم التراث العالمى من محافظة الأقصر، حيث تعلن وزارة الآثار خلالها عن  كشف آثرى بالبر الغربى عبارة عن مقبرتين الأولى في منطقة ذراع أبوالنجا والثانية فى من العساسيف بجبل القرنة، كما ستقوم وزارة الآثار مساءً بإزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثانى بعد ترميمه وإعادة تنصيبه بمعبد الأقصر.

ويشارك في الاحتفالية سفراء عدد من الدول منهم سفراء البحرين، والتشيك، وأذربيجان، وكازاخستان ، وكولومبيا،، وتشيلي، والكونغو، والدومينكان، وبعض سفراء الدول الأفريقية من الكاميرون  ومالي وناميبيا وزيمبابوي ومالاوى، ومديرة المكتب الثقافي لليونسكو في مصر وليبيا والسودان،  وعددا من الشخصيات العامة و نواب البرلمان و البعثات الاثرية الأجنبية العاملة بالأقصر، ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الاحتفال ايضا افتتاح معبد الآوبت بعد ترميمه وجولة في معابد الكرنك.

ومن الجدير بالذكر أن العالم يحتفل بيوم التراث العالمى فى 18 أبريل من كل عام بعدما اقترح المجلس الدولى للمعالم والمواقع (ICOMOS) بتحديد يوم التراث العالمى بتاريخ 18 أبريل 1982 م، والتى وافقت عليه الجمعية العامة لليونسكو فى عام 1983، وذلك بهدف تعزيز الوعى بأهمية التراث الثقافى للبشرية، ومضاعفة جهودها اللازمة لحماية التراث والمحافظة عليه.

 
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء يغادر مطار القاهرة متوجها إلى الاقصر للاحتفال بيوم التراث

رئيس الوزراء يتوجه إلى مطار القاهرة للمغادرة للأقصر لإجراء جولة تفقدية بالمحافظة

الاقصر

اخبار الاقصر

رئيس الوزراء

اخبار مصر

كشف اثري بالاقصر

اخبار المحافظات

وزارة الاثار

وزارة السياحة




لا تفوتك
صور.. الوطنية للانتخابات: الاستفتاء يجرى من 19لـ21 أبريل بالخارج ومن 20 لـ22 بمصر

صور.. الوطنية للانتخابات: الاستفتاء يجرى من 19لـ21 أبريل بالخارج ومن 20 لـ22 بمصر

وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

البحوث الفلكية: غرة شهر رمضان فلكيا الإثنين 6 مايو المقبل

البحوث الفلكية: غرة شهر رمضان فلكيا الإثنين 6 مايو المقبل

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة