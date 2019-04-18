video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 18 أبريل 2019 03:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم .. الفنان رامى صبرى يحي حفلا فنيا ضخما تنظمه جامعة عين شمس

الخميس، 18 أبريل 2019 02:00 ص
اليوم .. الفنان رامى صبرى يحي حفلا فنيا ضخما تنظمه جامعة عين شمس الفنان رامى صبرى
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

ينظم اتحاد طلاب جامعة عين شمس ، اليوم الخميس حفل ختام الأنشطة الطلابية بالحرم الرئيسى لجامعة عين شمس أمام قصر الزعفران، بحضور عدد من نجوم الفن .

ويحيى الحفل الفنى الضخم الذى تنظمة جامعة عين شمس بالتنسيق مع اتحاد طلاب الجامعة، الفنان رامى صبرى، ويكون الحضور مجانا لطلاب الجامعة.

ويأتى الحفل تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة والمجتمع ، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رامى صبرى يحيى حفلا بجامعة عين شمس 18 أبريل

أبو هشيمة يتحدث عن تجربته الاقتصادية فى ندوة بكلية التجارة بجامعة عين شمس

جامعه عين شمس

اتحاد الطلاب

طلاب عين شمس

حفل فنى

ختام الانشطه الطلابيه

رامى صبرى

الفنان رامى صبرى




لا تفوتك
صور.. الوطنية للانتخابات: الاستفتاء يجرى من 19لـ21 أبريل بالخارج ومن 20 لـ22 بمصر

صور.. الوطنية للانتخابات: الاستفتاء يجرى من 19لـ21 أبريل بالخارج ومن 20 لـ22 بمصر

وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

البحوث الفلكية: غرة شهر رمضان فلكيا الإثنين 6 مايو المقبل

البحوث الفلكية: غرة شهر رمضان فلكيا الإثنين 6 مايو المقبل

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة