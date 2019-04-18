اليوم .. الفنان رامى صبرى يحي حفلا فنيا ضخما تنظمه جامعة عين شمس

كتب محمود راغب

ينظم اتحاد طلاب جامعة عين شمس ، اليوم الخميس حفل ختام الأنشطة الطلابية بالحرم الرئيسى لجامعة عين شمس أمام قصر الزعفران، بحضور عدد من نجوم الفن .



ويحيى الحفل الفنى الضخم الذى تنظمة جامعة عين شمس بالتنسيق مع اتحاد طلاب الجامعة، الفنان رامى صبرى، ويكون الحضور مجانا لطلاب الجامعة.



ويأتى الحفل تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة والمجتمع ، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة .



