اليوم السابع: بسم الله..الإجابة مصر..المصريون بالخارج يبدأون التصويت فى الاستفتاء

تحت عنوان" الإجابة مصر" تكشف "اليوم السابع " فى عددها الصادر غدا الجمعة عن بدء تصويت المصريين فى الخارج فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، حيث اختتمت نيوزيلندا وسيدنى أول أيام التصويت واستعدادات مكثفة فى الدول العربية وباقى دول العالم المتواجد بها جاليات مصرية ، والجيش ينتشر للتأمين فى المحافظات لتأمين اللجان، ووزير الداخلية: نتعامل بحزم مع أى محاولات للخروج عن القانون
كما ينشر اليوم السابع عددا من الأخبار الهامة منها:
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سقوط شائعات الإخوان حول التعديلات
رسالة خادم الحرمين إلى الرئيس السيسى
«مدبولى » يفتتح أكبر مقبرة فى البر الغربى بالأقصر.. ويؤكد: نبنى مصر الحديثة
نائب رئيس «روس أتوم » الروسية: معايير الأمان النووى فى مفاعلات الضبعة الأعلى عالمياً
سميرة أحمد تتحدث لـ«اليوم السابع :جيلى لا يعرف «النفسنة » المسلسلات مليئة بالألفاظ البذيئة
وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص يشهدون المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 8العصار والملا يشهدان بروتوكول تعاون مع شركة إيجاس لتصنيع عدادات الغاز
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