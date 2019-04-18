اليوم السابع: بسم الله..الإجابة مصر..المصريون بالخارج يبدأون التصويت فى الاستفتاء

تحت عنوان" الإجابة مصر" تكشف "اليوم السابع " فى عددها الصادر غدا الجمعة عن بدء تصويت المصريين فى الخارج فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، حيث اختتمت نيوزيلندا وسيدنى أول أيام التصويت واستعدادات مكثفة فى الدول العربية وباقى دول العالم المتواجد بها جاليات مصرية ، والجيش ينتشر للتأمين فى المحافظات لتأمين اللجان، ووزير الداخلية: نتعامل بحزم مع أى محاولات للخروج عن القانون

كما ينشر اليوم السابع عددا من الأخبار الهامة منها:



شهادة نجاح جديدة.. وكالة «موديز » ترفع تصنيف مصر منB3 إلى B 2



سقوط شائعات الإخوان حول التعديلات



رسالة خادم الحرمين إلى الرئيس السيسى

«مدبولى » يفتتح أكبر مقبرة فى البر الغربى بالأقصر.. ويؤكد: نبنى مصر الحديثة



نائب رئيس «روس أتوم » الروسية: معايير الأمان النووى فى مفاعلات الضبعة الأعلى عالمياً

سميرة أحمد تتحدث لـ«اليوم السابع :جيلى لا يعرف «النفسنة » المسلسلات مليئة بالألفاظ البذيئة



وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص يشهدون المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 8العصار والملا يشهدان بروتوكول تعاون مع شركة إيجاس لتصنيع عدادات الغاز



