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اليوم السابع: بسم الله..الإجابة مصر..المصريون بالخارج يبدأون التصويت فى الاستفتاء

الخميس، 18 أبريل 2019 08:56 م
اليوم السابع: بسم الله..الإجابة مصر..المصريون بالخارج يبدأون التصويت فى الاستفتاء عدد الجمعة من اليوم السابع
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تحت عنوان" الإجابة مصر" تكشف "اليوم السابع " فى عددها الصادر غدا الجمعة عن بدء تصويت المصريين فى الخارج فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، حيث اختتمت نيوزيلندا وسيدنى أول أيام التصويت واستعدادات مكثفة فى الدول العربية وباقى دول العالم المتواجد بها جاليات مصرية ، والجيش ينتشر للتأمين فى المحافظات لتأمين اللجان، ووزير الداخلية: نتعامل بحزم مع أى محاولات للخروج عن القانون

 

كما ينشر اليوم السابع عددا من الأخبار الهامة منها:
 

شهادة نجاح جديدة.. وكالة «موديز » ترفع تصنيف مصر منB3  إلى B 2
 

سقوط شائعات الإخوان حول التعديلات
 

رسالة خادم الحرمين إلى الرئيس السيسى

«مدبولى » يفتتح أكبر مقبرة فى البر الغربى بالأقصر.. ويؤكد: نبنى مصر الحديثة
 

نائب رئيس «روس أتوم » الروسية: معايير الأمان النووى فى مفاعلات الضبعة الأعلى عالمياً

سميرة أحمد تتحدث لـ«اليوم السابع :جيلى لا يعرف «النفسنة » المسلسلات مليئة بالألفاظ البذيئة
 

وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص يشهدون المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 8العصار والملا يشهدان بروتوكول تعاون مع شركة إيجاس لتصنيع عدادات الغاز

 

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الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الاستفتاء فى الخارج

التعديلات الدستورية

الرئيس السيسى

سميرة أحمد

مقبرة البر الغربى

مصطفى مدبولى




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