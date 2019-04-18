الوطنية للانتخابات: اللجان الانتخابية بالدور الأرضى للتيسير على متحدى الإعاقة

كتب محمد أبو عوض

تسعى الهيئة الوطنية للانتخابات للتيسير على المواطنين وتنظيم حركة وسير عملية التصويت على التعديلات الدستورية وفى القلب منهم أبناء مصر من متحدى الإعاقة، والذين لديهم إصرار للمشاركة فى كافة الاستحقاقات الوطنية لذلك أعلنت الهيئة على لسان المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات توفير كافة وسائل الدعم وإزالة كافة العقبات أمام المصوتين من متحدى الإعاقة.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أن الهيئة اتخذت عددا من القرارات للتيسير على الناخبين من بينهم الناخبين الوافدين ومن ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأوضح"الشريف" فيما يتعلق بالناخبين من ذوى الاحتياجات الخاصة، أن الهيئة وتيسيرا عليهم قررت تخصيص اللجان الانتخابية فى الدور الأرضى، وحرصت على أن تكون لجان الاقتراع قريبة من محل إقامتهم.