الوطنية للانتخابات: القضاة يتسلمون أوراق الاستفتاء بدءا من اليوم وغداً

كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

تبدأ المحاكم الابتدائية على مستوى محافظات الجمهورية من اليوم تسليم أوراق عملية الاستفتاء للقضاة المشرفين عليها، حيث تبدأ بعض المحاكم فى تسليم بطاقات الاستفتاء وباقى أوراق العملية للقضاة اليوم، بينما تستكمل باقى المحاكم غدا الجمعة، حيث تجرى عملية الاستفتاء داخل مصر أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل الجارى.

وأكدت مصادر بالهيئة الوطنية للانتخابات لـ"اليوم السابع"، فيما يتعلق بانتقالات القضاة لمقر لجانهم، أن القضاة الذين يشرفون فى الأماكن والمحافظات الحدودية، سوف ينتقلون من اليوم لأماكنهم نظرا للبعد، مشيرة إلى أن هناك تعاونا بين الهيئة والقوات المسلحة فى عملية انتقالات القضاة المشرفين على اللجان فى الأماكن البعيدة والحدودية، أما القضاة المشرفين فى لجان قريبة فسوف يتوجهون للجانهم غدا الجمعة.

وتابعت المصادر، وتتوالى عملية انتقالات القضاة لأماكن إشرافهم اليوم وغدا، حيث تتابع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات هذا الأمر للتأكد من سلامة وصول جميع القضاة لأماكن لجانهم.

وفيما يتعلق بمقار اللجان الانتخابية وهى المدارس التى تجرى فيها عملية الاستفتاء، فقد حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وبمجرد إعلانها أمس دعوة الناخبين للاستفتاء فهى موجودة وجاهزة ومؤمنة من جانب قوات الأمن لإجراء عملية الاقتراع بها.

ودعا المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أمس جموع المصريين فى الداخل والخارج للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، وذلك بعد وصول كتاب رئيس الجمهورية للهيئة مرفقا به خطاب مجلس النواب النواب بموافقة أغلبيته على التعديلات المقترحة.

واتخذت الهيئة عددا من الإجراءات للتسهيل والتيسير على الناخبين من بينها السماح للناخبين الوافدين بالتصويت فى أى لجنة انتخابية، وكذا التيسير على ذوى الاحتياجات الخاصة وطباعة بطاقة إبداء الرأى بطريقة برايل تسهيلا عليهم.