المجلس القومي للمرأة ينظم فعاليات حملة "صوتك لمصر بكرة" بالجيزة

كتب محمود راغب

عقد اليوم فرع المجلس القومى للمرأة بالجيزة حملة صوتك لمصر بكرة ، من خلال طرق الابواب وذلك لأهمية نشر الوعى بأحقية المرأة المصرية فى المشاركة السياسية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية حيث تم توصيل رسائل منها " انزلى وشاركى ... سمعى صوتك ...متقوليش صوتى مش فارق ... دا صوتك مش لازم يفارق،.كونى إيجابية صوتك هيفرق فى حياتك وحياة أولادك اللى جايه، شاركى ... ارسمى طريق لأحلامك ... ما هو صوتك هو مستقبل أيامك ، مستقبل مصر فى إيديكى ، كملى المشوار ، كونى القدوة لاولادك...مصر محتاجلك استهدفت الحملة من خلالها 7000 سيدة .

وقد تم عمل لقاء جماهيرى مركزى مركز شباب ام خنين بالحوامدية بحضور 2200 شخص حيث لاقت المادة " 102 " استحسانا من السيدات حيث تنص على تخصيص 25% من مقاعد البرلمان لهن استنادا على المادة 11 من الدستور.



