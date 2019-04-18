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المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل ارتفاعه بمنتصف التعاملات وسط مبيعات أجنبية

الخميس، 18 أبريل 2019 12:32 م
المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل ارتفاعه بمنتصف التعاملات وسط مبيعات أجنبية البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 14926 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 2329 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.70% ليصل إلى مستوى 18809 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 659 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 043% ليصل إلى مستوى 1684 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 467 نقطة.
 
 
 

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