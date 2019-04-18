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الخميس، 18 أبريل 2019 03:45 م
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الليرة التركية تتراجع مع تجدد المخاوف بشأن احتياطيات المركزى

الخميس، 18 أبريل 2019 02:33 م
الليرة التركية تتراجع مع تجدد المخاوف بشأن احتياطيات المركزى الليرة التركية
(رويترز)
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تراجعت الليرة التركية، بنسبة وصلت إلى 2%، اليوم، الخميس، متخلية عن مكاسب حققتها فى اليوم السابق، مع تجدد المخاوف بشأن احتياطيات البنك المركزى، بما أثار تساؤلات بخصوص قدرة البلاد على تحمل موجة بيع أخرى فى السوق.

وهبطت العملة التركية، إلى 5.8504 ليرة للدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر، باستبعاد انهيار مفاجئ وجيز فى يناير، وسجلت الليرة 5.8240 أمام الدولار.

وفقدت الليرة نحو 30% من قيمتها فى 2018، عندما دفعت أزمة العملة الاقتصاد التركى إلى الركود، كما انخفضت قيمة العملة التركية بنسبة 10%، أخرى هذا العام، بسبب مخاوف من التحول المتزايد، للأتراك نحو العملات الأجنبية، واستعداد الحكومة، لتطبيق إصلاحات شاملة وتدهور العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز، أمس، الأربعاء، أن المركزى التركى عزز احتياطياته من النقد الأجنبى، بمليارات الدولارات عبر الاقتراض القصير الأجل، مما أثار مخاوف المستثمرين من أن البلاد تبالغ فى قدرتها على حماية نفسها فى حال وقوع أزمة جديدة لليرة.

وأظهرت بيانات نشرت اليوم الخميس أن صافى احتياطيات النقد الأجنبى للبنك المركزى التركى بلغ 162.43 مليار ليرة (28.44 مليار دولار) فى 12 أبريل، ارتفاعا من 157.3 مليار ليرة قبل أسبوع.

وتصدر الأرقام بالليرة، وتحولها رويترز إلى الدولار الأمريكى باستخدام سعر الصرف الرسمى للبنك المركزى فى اليوم السابق.


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