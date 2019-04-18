الكرملين: لم نطلع بعد على تقرير المحقق الأمريكى روبرت مولر

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قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف ، اليوم الخميس ، إن "الكرملين" لم يطلع بعد على تقرير المحقق الخاص الأمريكى روبرت مولر، بشأن "التدخل الروسي" فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف بيسكوف - فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) - أنه يجب تصفح التقرير وفهم ما إذا كان يتضمن شيئا يستحق التحليل، قبل إبلاغ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بهذا الأمر.

ويذكر أن المدعى العام (وزير العدل) الأمريكى وليام بار، أعلن النسخة المعدلة من تحقيق مولر فى مؤتمر صحفى عقد، فى وقت سابق اليوم، حيث أشار التقرير إلى عدم وجود أى تدخل روسى خلال الانتخابات الرئاسية التى أسفرت عن فوز ترامب.



وقال وليام بار، إن تحقيق مولر بشأن تدخل روسيا فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لم يقدم أى دليل على ارتباط أو تواطؤ حملة ترامب مع موسكو.



وأضاف بار - فى المؤتمر الصحفى - أن الأدلة التى قدمها المحقق الخاص مولر غير كافية لاتهام ترامب بإعاقة العدالة، مشيرا إلى أن التقرير الذى أعده مولر لم يطلع عليه أحد بالكامل خارج وزارة العدل.. مؤكدا أنه لا مانع من مثول المحقق مولر أمام الكونجرس للإدلاء بشهادته.



وخاض المحقق روبرت مولر، منذ مايو 2017، تحقيقات فى تدخل روسيا المزعوم فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، شملت أيضا شبهات بشأن حدوث "تواطؤ" بين ترامب وحملته الانتخابية مع السلطات الروسية، ومحاولة عرقلة سير التحقيقات.