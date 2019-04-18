كتب محمود راغب

عقد فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الغربية ندوة ضمن حملة "صوتك لمصر بكرة" بحضور اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية والدكتورة صفاء مرعي مقررة الفرع بحضور 250 مستفيد بهدف التوعية باهمية المشاركة السياسية فى التعديلات الدستورية.



أعربت الدكتورة صفاء مرعى عن تقديرها للمحافظ على دعمه ورعايته لانشطة المجلس بصفة خاصة وعلى اهتمام بالمرأة بصفة عامة كما استعرضت فى كلمتها حصاد حملة "صوتك لمصر بكرة " التى أطلقها المجلس والتى استهدفت 557 الف و774 سيدة من خلال حملات طرق الابواب التى استهدفت 547 الف سيدة على مستوى المحافظة وتنظيم ندوات بمقر المجلس استهدفت 500 سيدة وندوات بمجالس المدن والاحياء استهدفت 3024 سيدة.



و اكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية فى كلمتة ان الدولة تسير فى محاور التنمية كافة منها الاقتصادية والثقافية والبشرية وحان الوقت للسير فى التنمية السياسة من خلال ترسيخ الديمقراطية واشراك المواطنين فى الحياة السياسية وخلق ثقافة الادلاء بالرأى، مشيرا إلى ان التعديلات الدستورية تعد حدث تاريخى وانجاحه يوضح تماسك الشعب المصرى وكونه نسيج واحد نظرا لمتابعة جميع دول العالم ما يحدث فى مصر وخاصة بعد استعادتها مكانتها القوية بين دول المنطقة وفى نهاية كلمته طالب محافظ الغربية الجميع بالمشاركة فى الاستحقاقات الدستورية لكونها واجب وطنى على الجميع .



كما نظم فرع المجلس بالغربية ندوة بعنوان صوتك لمصر بكرة بمقر الفرع افتتحت اللقاء الدكتورة صفاء مرعي مقررة الفرع بمشاركة 200 من الحضور.



القومى للمراة ينظم ندوة ضمن حملة صوتك لمصر بكرة بمحافظة الغربية (1)