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لإشراك شباب الأكاديمية بمبادرات المجلس

القومى للمرأة يوقع بروتوكولا مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

الخميس، 18 أبريل 2019 04:02 م
القومى للمرأة يوقع بروتوكولا مع الأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
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وقعت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم، بروتوكول تعاون مع الدكتورة رشا راغب المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، يستهدف الشباب المصرى والعربى والأفريقى من الجنسين وأبناء الجاليات المصرية بالخارج، ويتم العمل به لمدة ثلاثة سنوات .

ورحبت الدكتورة مايا مرسى بالدكتورة رشا راغب بمقر المجلس، وأشادت بجهودها وتعاون الأكاديمية المثمر مع المجلس، وعبرت عن سعادتها بتوقيع هذا البروتوكول المهم الذى يستهدف دعم المرأة والارتقاء بقدراتها وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا بما يسهم فى الوصول إلى مواقع القيادة واتخاذ القرار، وبما يدعم تحقيق الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب التأثير الإيجابى فى تحسين المؤشرات الوطنية على المستوى الإقليمى والدولي.

وأضافت رئيسة المجلس أن البروتوكول يأتى إدراكًا لدور الأكاديمية المنشاة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٤ لسنة ٢٠١٧ لتكون هى المسئولة عن تأهيل وتطوير العنصر البشرى فى مصر وتمكين الشباب وصناعة قادة المستقبل، وبناء على توصيات رئيس الجمهورية الأكاديمية بإعداد برامج تدريبية بالأكاديمية.

وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن المجلس سوف يتعاون مع الأكاديمية فى إشراك متدربى وخريجى الأكاديمية فى فعاليات ومبادرات المجلس وإشراك الخبرات المتاحة بالمجلس فى تقديم بعض البرامج التدريبية التى ستنفذها الأكاديمية فى مجال النوع الاجتماعى والمساواة بين الجنسين وتدريب القيادات الشابة بالمجلس وتأهيلهم للقيادة من قبل الأكاديمية.

فيما عبرت الدكتورة رشا راغب عن سعادتها بتوقيع هذا البروتوكول مع الالية الوطنية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة المصرية وهى المجلس القومى للمرأة، موضحة أن الأكاديمية سوف تقوم بموجب البروتوكول بعقد دورات تدريبية للقيادات الشابه بالمجلس تختص بالمهارات القيادية والإدارية والموضوعات المستجدة ذات الصلة بتمكين المرأة، كما تعمل الأكاديمية على تطبيق المعايير الخاصة بالمنشآت الصديقة للام العاملة تحت إشراف المجلس، لافتة إلى أن تهيئة الأكاديمية كمؤسسة "صديقه للأم العاملة" هى إحدى توصيات منتدى شباب العالم ٢٠١٨ .

 

 

 


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