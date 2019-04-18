"القومى للمرأة" يطلق غرفة عمليات لتلقى شكاوى السيدات خلال أيام الاستفتاء

كتب محمود راغب

أعلنت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، تخصيص غرفة عمليات بالمجلس لتلقى شكاوى السيدات والفتيات خلال أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية على المستوى المركزى وكل محافظات الجمهورية، تعمل طوال فترة التصويت على مدار أيام الاستفتاء الثلاثة، حتى غلق باب اللجان، للعمل على تذليل العقبات التى تعترض السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن فى الاستفتاء، وتلقى جميع الاستفسارات الخاصة بعملية التصويت.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن غرفة العمليات سوف تتلقى شكاوى واستفسارات المرأة عبر الخط الساخن رقم 15115، مؤكدة أن غرفة عمليات المجلس سوف تكون على تواصل دائم مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات للتعامل مع شكاوى السيدات أثناء الإدلاء بأصواتهن على مستوى جميع المحافظات والعمل على حلها.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسى، أن المجلس سيتابع سير عملية التصويت على التعديلات الدستورية من خلال المتابعات والمتابعين المحليين على مستوى جميع المحافظات، مضيفة أن غرفة العمليات ستتواصل مع فرق المتابعين ورصد مشاركة المرأة، والعمل على تذليل أى عقبات تواجه السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن.