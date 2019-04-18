video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 18 أبريل 2019 10:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"القومى للمرأة" يطلق غرفة عمليات لتلقى شكاوى السيدات خلال أيام الاستفتاء

الخميس، 18 أبريل 2019 09:51 ص
"القومى للمرأة" يطلق غرفة عمليات لتلقى شكاوى السيدات خلال أيام الاستفتاء الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

أعلنت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، تخصيص غرفة عمليات بالمجلس لتلقى شكاوى السيدات والفتيات خلال أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية على المستوى المركزى وكل محافظات الجمهورية، تعمل طوال فترة التصويت على مدار أيام الاستفتاء الثلاثة، حتى غلق باب اللجان، للعمل على تذليل العقبات التى تعترض السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن فى الاستفتاء، وتلقى جميع الاستفسارات الخاصة بعملية التصويت.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن غرفة العمليات سوف تتلقى شكاوى واستفسارات المرأة عبر الخط الساخن رقم 15115، مؤكدة أن غرفة عمليات المجلس سوف تكون على تواصل دائم مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات للتعامل مع شكاوى السيدات أثناء الإدلاء بأصواتهن على مستوى جميع المحافظات والعمل على حلها.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسى، أن المجلس سيتابع سير عملية التصويت على التعديلات الدستورية من خلال المتابعات والمتابعين المحليين على مستوى جميع المحافظات، مضيفة أن غرفة العمليات ستتواصل مع فرق المتابعين ورصد مشاركة المرأة، والعمل على تذليل أى عقبات تواجه السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التنمية المحلية تشكل غرفة عمليات استعدادا للاستفتاء على التعديلات الدستورية

اليوم.. لجنة المرأة بحزب الوفد تعقد مؤتمرًا لدعم التعديلات الدستورية

506.3 ألف ناخب يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ببورسعيد

المجلس القومى للمراه

التعديلات الدستورية

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري




لا تفوتك
مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة