القومى للمرأة بسوهاج : استهدفنا 142 ألف سيدة للتوعية والمشاركة بالإستفتاء

سوهاج - محمود مقبول

استهدف المجلس القومى للمرأة بسوهاج من خلال حملة "صوتك لمصر بكرة" للتوعية بأهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الإقليم،والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة أكثر من 142 ألف سيدة بالقرى والنجوع والأحياء والمراكز المختلفة .. صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقرر فرع المجلس بسوهاج.

وأشارت سحر وهبى إلى أن الحملة تأتى فى إطار رفع الوعى السياسى للمرأة من خلال عدة محاور منها حملة طرق الأبواب بمراكز المحافظة المختلفة وأيضا الندوات والمؤتمرات الجماهيرية مشيرة إلى أن حملات طرق الأبواب بقرى البطاخ والغريزات شندويل البلد وحسام الدين وجهينة الغربية،وجهينة الشرقية البربا العوامر قبلى والخارفة الشيخ مكرم وتونس،سعدالله والعيسارية والحريزات والبياضية وأولاد يحيى ونجوع مازن وسفلاق والطوايل والحواويش و نيده والحمادية والشيخ حمد ونجع الندار وأولاد عزاز وجزيرة محروس وغيرها

وأضافت وهبى أن الحملات شملت قوافل طبية وحملة تنظيم أسرة وحملة توعية بيئية وترشيد استهلاك المياه مشيرة أنه تم استهداف 142 ألف سيدة حتى الآن فى الحملات وطرق الأبواب بخلاف الندوات التى يتم عقدها بالمراكز والمدن والجامعة والجمعيات والمدارس وديوان عام المحافظة.