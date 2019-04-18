"القومى لحقوق الإنسان" يعد خطوط تواصل لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية

كتب محمد السيد

أعلن المجلس القومى لحقوق الانسان عن الانتهاء من إعداد خطوط للتواصل مع غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بمحافظات (الجيزة، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، الفيوم، بنى سويف، سوهاج، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، أسيوط)، لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 .

وأضاف المجلس فى بيان له، أن شبكات التواصل بدأت العمل بالتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وحملات متابعة الاستفتاء لمنظمات المجتمع المدني وذلك من خلال الأرقام التالية:

غرفة العمليات المركزية بالقاهرة هي:

تليفون: 02/37624953

فاكس: 02/37624859

للتواصل مع غرفة عمليات المجلس الرئيسية:

01009268217

01003929643

01060465693

01153605821

01153607358

01153607326

01277192609

01277192605

01277192578

01277192588

غرفة عمليات المجلس الفرعية بمحافظة الجيزة "مكتب الشكاوى":

تليفون: 02/ 37499771

فاكس: 02/ 37499774

موبايل:

01153605826

01060432756

للتواصل مع إدارة الاعلام بالمجلس:

موبايل:

01148401983

01064015545

01113950379

تليفون/ فاكس :

0237624382

E-mail: nchr@nchr.org.eg Facebook: nchregypt Twitter:@nchregypt

أرقام التواصل مع الغرف الفرعية بالمحافظات:

1. كفر الشيخ

هاتف محمول: 01003529172

هاتف أرضى: 047313993

2. الاسماعيلية

هاتف محمول: 01228208583 / 01020120895

3. بورسعيد

/01229035327/01221663124/0127395277501285573220

4. الغربية- طنطا

0127018734701000215188/

5. القليوبية – بنها

01002829972

6. السويس

01222657510

7. الفيوم

01001438504

8. بنى سويف

01006517333/01224604243/0822211112

9. سوهاج

0106679921201272154800/

10. أسيوط

01224845144

11. الغربية

01270187347/01000215188