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"القومى لحقوق الإنسان" يعد خطوط تواصل لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الخميس، 18 أبريل 2019 05:37 م
"القومى لحقوق الإنسان" يعد خطوط تواصل لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
كتب محمد السيد
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أعلن المجلس القومى لحقوق الانسان عن الانتهاء من إعداد خطوط للتواصل مع غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بمحافظات (الجيزة، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، الفيوم، بنى سويف، سوهاج، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس،  أسيوط)، لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 .
 
وأضاف المجلس فى بيان له، أن شبكات التواصل بدأت العمل بالتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وحملات متابعة الاستفتاء لمنظمات المجتمع المدني وذلك من خلال الأرقام التالية: 
 
غرفة العمليات المركزية بالقاهرة هي:
 
تليفون: 02/37624953
فاكس: 02/37624859
 
للتواصل مع غرفة عمليات المجلس الرئيسية:
01009268217
01003929643
01060465693
01153605821
01153607358
01153607326
01277192609
01277192605
01277192578
01277192588
 
غرفة عمليات المجلس الفرعية بمحافظة الجيزة "مكتب الشكاوى":
تليفون: 02/ 37499771
فاكس: 02/ 37499774
 
موبايل:
01153605826
01060432756
 
 
للتواصل مع إدارة الاعلام بالمجلس:
 
موبايل: 
01148401983
01064015545 
01113950379
تليفون/ فاكس :
0237624382
 
E-mail: nchr@nchr.org.eg Facebook: nchregypt    Twitter:@nchregypt
 
أرقام التواصل مع الغرف الفرعية بالمحافظات: 
1. كفر الشيخ
هاتف محمول: 01003529172
هاتف أرضى: 047313993
2. الاسماعيلية
هاتف محمول: 01228208583 / 01020120895
3. بورسعيد
/01229035327/01221663124/0127395277501285573220
4. الغربية- طنطا 
0127018734701000215188/
5. القليوبية – بنها 
01002829972
6. السويس 
01222657510
7. الفيوم 
01001438504
8. بنى سويف 
01006517333/01224604243/0822211112
9. سوهاج 
0106679921201272154800/
10. أسيوط 
01224845144
11. الغربية
01270187347/01000215188
 
 

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