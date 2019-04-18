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الخميس، 18 أبريل 2019 01:04 ص
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الغرف التجارية تنتخب مجالس الإدارات 15 يونيو المقبل

الخميس، 18 أبريل 2019 01:00 ص
الغرف التجارية تنتخب مجالس الإدارات 15 يونيو المقبل عادل ناصر سكرتير اتحاد الغرف التجارية
كتب- إسلام سعيد
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كشف عادل ناصر سكرتير اتحاد الغرف التجارية، أن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أصدر قرار  بإجراء انتخاب  مجالس إدارات الغرف التجارية للدورة الجديدة 2019 – 2023 وذلك يوم السبت الموافق 15 يونيو المقبل.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم فتح باب الترشح لعضوية مجالس إدارات الغرف الأحد 21 أبريل ولمدة 5 أيام عمل.

وكان القرار الوزارى نص على أنه يحق للشخص الاعتبارى الإدلاء بصوته من خلال ممثله القانونى، وفقاً للبيانات الواردة فى السجل التجارى أو من خلال من يتم تفويضه من الممثل القانونى، مع تقديم هذا التفويض مكتوباً للغرفة التجارية ومختوماً من مكتب السجل التجارى.

ولا يجوز أن يحمل الشخص الطبيعى الواحد أكثر من 5 تفويضات، وأن تجرى انتخابات الغرفة التجارية بالقاهرة بمقر الهيئة العامة للمعارض بمدينة نصر، وستجرى الانتخابات فى عدد 223 لجنة للقاهرة.

 

 

 

 


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الغرفة التجارية

انتخابات الغرف التجارية

غرفة القاهرة

سكرتير اتحاد الغرف التجارية

عادل ناصر




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