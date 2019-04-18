"العصار" و"الملا" يشهدان بروتوكول تعاون مع شركة "إيجاس" لتصنيع عدادات الغاز

كتب زكى القاضى

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى والمهندس طارق الملا وزير البترول توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" فى مجال إنتاج عدادات الغاز مسبوقة الدفع والذكية، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

ويهدف هذا البروتوكول إلى التعاون بين شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربى) إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى والعاملة فى مجال إنتاج وصيانة عدادات الغاز وشركة "إيجاس" لتطوير وإنتاج عدادات الغاز مسبوقة الدفع والمجهزة أن تكون عدادات ذكية طبقأ لأحدث المواصفات العالمية لعدادات الغاز، وبموجب هذا البروتوكول تقوم وزارة الإنتاج الحربى بتصنيع عدادات الغاز مسبوقة الدفع والذكية وتقديم الدعم الفنى المطلوب فى مراحل التشغيل وإعداد دورات تدريبية مكثفة للقائمين على مراحل التشغيل بشركة "إيجاس"، وتبادل الخبرات الفتية والتكنولوجية والمعلومات الخاصة بإنتاج العدادات.

وأوضح "الملا" أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار التعاون مع الشركات المصرية من أجل دعم وتشجيع وتنمية الصناعات والمنتجات المحلية ، حيث يتم الاستفادة من خبرات شركات الإنتاج الحربى فى مجال إنتاج عدادات الغاز لتلبية إحتياجات الشركة القابضة للغاز من عدادات الغاز الطبيعى مسبوقة الدفع والذكية إلى جانب تطوير منظومة قياس استهلاك الغاز وتقليل الفاقد من الإستهلاك للنهوض بصناعة العدادات بما يطابق المواصفات الفنية المطلوبة، حيث تشمل العدادات التى سيقوم الإنتاج الحربي بتوريدها لشركة "إيجاس" جميع متطلبات التشغيل من الـ(soft ware- hard ware) على أن يكون الـ (soft ware) الخاص بالعداد مجهز للتخاطب مع أى عداد آخر.