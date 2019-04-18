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العاصمة الإدارية توقع اتفاقية دخول أول خط غاز طبيعى للحى الحكومى

الخميس، 18 أبريل 2019 09:39 ص
العاصمة الإدارية توقع اتفاقية دخول أول خط غاز طبيعى للحى الحكومى العاصمة الإدارية الجديدة
كتب أحمد حسن
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يوقع اللواء أحمد زكى عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية، اليوم الخميس، اتفاقية دخول أول خط غاز طبيعى للحى الحكومى داخل العاصمة الإدارية الجديدة بالاتفاق مع وزارة البترول.

 

من جانبه، قال العميد خالد الحسينى المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة إن شركة غاز القاهرة ستكون الوحيدة المسئولة عن تركيب الغاز وتوصيله للحى الحكومى بالكامل.

 

ومن المقرر أن يشارك فى توقيع الاتفاقية المهندس طارق الملا وزير البترول وعدد من قيادات الوزارة وشركة العاصمة الإدارية الجديدة.


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