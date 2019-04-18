video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 18 أبريل 2019 06:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تحذر: ابتعدوا عن تناول رأس وعظام وأحشاء الفسيخ لتركز السم بها

الخميس، 18 أبريل 2019 06:00 ص
الصحة تحذر: ابتعدوا عن تناول رأس وعظام وأحشاء الفسيخ لتركز السم بها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

أكد الدكتور علاء عيد رئيس قاع الطب الوقائى ضرورة ابتعاد المواطنين عن تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة نظراً لتركيز السموم فى هذه المناطق من الأسماك المملحة مثل الفسيخ خلال احتفالات شم النسيم .

وقال الدكتورعلاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى لليوم السابع، أنه ينبغى عدم الإسراف فى تناول الأسماك المملحة حيث إنها تحتوى على نسبة عالية من الأملاح، قد تصل إلى أكثر من 17% من وزن  الأسماك، وقد تسبب ضرراً شديداً خاصةً لمرضى الضغط وأمراض القلب وأمراض الكلى والحوامل والأطفال.

ونصح  بأنه فى حالة الإحساس بأى أعراض مرضية مثل (جفاف الحلق، صعوبة في البلع، ازدواج الرؤية، ضيق في التنفس) يرجى التوجه بأقصى سرعة إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم، مؤكداً توافر الأمصال المضادة للسموم بجميع المستشفيات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحة: إعدام 5 أطنان أسماك مملحة ومدخنة فاسدة وإغلاق 200 منشأة مخالفة

الصحة

شم النسيم

الفسيخ




لا تفوتك
مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة