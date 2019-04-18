الصحة الكويتية تنفى ما تردد بشأن سرقة أعضاء لمصرى متوفى

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أكدت وزارة الصحة الكويتية احترامها والتزامها بالقانون الكويتى لزراعة الأعضاء، وجميع القوانين الدولية لمنع الاتجار بالأعضاء، ونفت ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعى بشأن سرقة أعضاء بشرية لمصرى توفى فى منطقة الصباح الصحية.

وأكد بيان أصدرته وزارة الصحة الكويتية -فى بيان صحفى اليوم الخميس- أن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة، ولا أساس لها، ولفتت إلى أن مثل تلك الأخبار تسيء إلى الخدمات الصحية وسمعة الكويت، وسمعة قسم زراعة الأعضاء، الذى يسعى إلى توفير الأعضاء لإنقاذ حياة المرضى.

وشددت على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من أساء إلى القطاع الصحى وتداول مثل هذه الأخبار غير الصحيحة.

كانت بعض مواقع التواصل الاجتماعى، قد تداولت أخبارا تفيد بوقوع سرقة لأعضاء بشرية من أحد المتوفين المصريين فى ثلاجة الموتى بمنطقة الصباح الصحية.