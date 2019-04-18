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السفارة المصرية بهولندا تؤكد توفير كافة التسهيلات للمشاركين فى الاستفتاء

الخميس، 18 أبريل 2019 12:16 ص
السفارة المصرية بهولندا تؤكد توفير كافة التسهيلات للمشاركين فى الاستفتاء السفير أمجد عبد الغفار سفير مصر لدى هولندا
كتب أحمد جمعة
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قال السفير أمجد عبد الغفار، سفير مصر لدى هولندا، أن السفارة فى لاهاى بدأت فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين فى الخارج، بتوجيه أعضاء اللجنة الفرعية المشكلة بلاهاى لإدارة العملية الانتخابية بتقديم كافة أوجه العون والتيسير لأعضاء الجالية المصرية الذين سيشاركون فى الاستفتاء.

 

وقال عبد الغفار، أن السفارة ستوفر كافة التسهيلات حتى تخرج عملية الاستفتاء بالشكل اللائق، مؤكداً ثقته فى أعضاء الجالية ومشاركتهم وممارسه حقهم الدستورى الذى يرسم مستقبل مصرنا العزيزة والغالية، لافتاً إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات اشترطت فقط إحضار الناخب أثناء التصويت لأصل بطاقة الرقم القومى أو أصل جواز السفر المميكن.


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