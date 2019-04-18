السفارة المصرية بمسقط تستعد لاستقبال المصريين صباح الغد للاستفتاء على الدستور

كتب - محمد سعد

انتهت السفارة المصرية بمسقط من الاستعدادات لاستقبال أبناء الجالية المصرية صباح الغد للاستفتاء على الدستور.

وقام السفير محمد غنيم سفير مصر لدى سلطنة عمان بتوجيه كلمة عبر مواقع التواصل لحث أبناء الجالية المصرية في السلطنة على أهمية المشاركة وإبداء رأيهم مع الحق في حرية الاختيار.

وتستقبل السفارة المصرية بمسقط أبناء الجالية من الساعة التاسعة صباحا أيام الجمعة والسبت والأحد القادمين، مع توفير كافة الترتيبات والإمكانيات لضمان مشاركة أبناء مصر في السلطنة فى الاستفتاء على الدستور.

وبدأت السفارة المصرية فى مسقط، فى إجراء الاتصالات المباشرة مع تجمعات الجالية المصرية فى مختلف أنحاء السلطنة لإبلاغهم بتاريخ إجراء الاستفتاء أيام الجمعة والسبت والأحد القادمين، وكذلك وضع هذه التواريخ على صفحات السفارة على مواقع التواصل الاجتماعى لضمان إطلاع جميع أبناء الجالية المصرية في سلطنة عمان بتلك المواعيد.