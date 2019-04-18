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"الزم حدودك".. التدخين فى الموصلات العامة يعرضك للحبس والغرامة

الخميس، 18 أبريل 2019 06:00 ص
"الزم حدودك".. التدخين فى الموصلات العامة يعرضك للحبس والغرامة التدخين - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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يتساءل الكثير من المواطنين عن عقوبة التدخين بوسائل الموصلات العامة، أو الأماكن العامة والمغلقة، و"اليوم السابع" يوضح العقوبة التى تنتظر المدخن بالموصلات العامة.

ويقول المحامى خالد محمد، إن التدخين محظور في وسائل النقل العام، مؤكدا أن المادة 87 تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حال عدم التزام المدير المسؤول عن المنشأة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، لحكم الفقرة الأولى من المادة 46 من هذا القانون.

وأضاف المحامى بالنقض، أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 50 جنيها، كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها، وفي حال العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.


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التدخين فى وسائل الموصلات العامة

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