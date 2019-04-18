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الخميس، 18 أبريل 2019 08:20 ص
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"الزراعة": منح تراخيص صوب الخضر وإشراف من الوزارة عليها لزيادة الانتاج

الخميس، 18 أبريل 2019 08:00 ص
"الزراعة": منح تراخيص صوب الخضر وإشراف من الوزارة عليها لزيادة الانتاج الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى
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قال الدكتور علاء البحراوى مدير ادارة الخضر بالإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة،إن منح تراخيص صوب  الخضروات والتى تخضع لإشراف وزارة الزراعة الكامل هدفها زيادة الإنتاج، موضحا  إن الإدارة مستمرة فى اعتمادات تراخيص صوب الخضراوات ومشاتل إنتاج الخضر ، وانهاء الإجراءات فور التقدم ، وذلك تطبقا لصدور القرار الوزارى الذى حمل رقم 1244 لسنة 2016 بشان تراخيص صوب إنتاج المشاتل والخضراوات وحصر الصوب.
 
وأضاف "علاء البحراوى "فى  تصريحات لـ " اليوم السابع"، أن صوب الخضروات المرخصة طبقا لكل موسم جديد، مؤكد أن جميع الصوب تخضع لإشراف وزارة الزراعة لزيادة الإنتاج ، مشيرا الى أن هناك حملات مرورية على جميع الصوب بمختلف المحافظات ، ومتابعة سجلات الترخيص لصوب المرخصة وغير المرخصة الخاصة بإنتاج شتلات الخضر والمشاتل المكشوفة ، وإجراء بيان بحصرها.
 
فيما أكد تقرير الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية، أن الإدارة مستمرة فى اعتمادات تراخيص صوب الخضراوات ومشاتل إنتاج الخضر،وانهاء الإجراءات فور التقدم، لزيادة الإنتاج وتغطية السوق المحلى وزيادة التصدير، موضحا أن منح تراخيص المشاتل والتى تخضع لإشراف وزارة الزراعة والجهات الفنية، لضمان حصول المزارعين على شتلات من مصادر موثوق منها ومنتجة من أنواع تقاوى مسجلة ومعتمدة لزيادة الإنتاج.
 

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