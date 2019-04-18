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الخميس، 18 أبريل 2019 02:10 م
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الذهب يهبط لأدنى مستوى فى 2019 مع تحسن آفاق الاقتصاد العالمى

الخميس، 18 أبريل 2019 01:26 م
الذهب يهبط لأدنى مستوى فى 2019 مع تحسن آفاق الاقتصاد العالمى ذهب - صورة أرشيفية
رويترز
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انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية ديسمبر، اليوم الخميس، وسط مؤشرات على أن الاقتصاد العالمى ربما لا يتدهور بالدرجة التى كانت متوقعة من قبل، مما دفع المستثمرين إلى الإقبال على المخاطرة قبل نشر مجموعة من البيانات الاقتصادية.

 

وانخفض الذهب فى المعاملات الفورية 0.1% إلى 1272.16 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن نزل إلى 1270.99 دولار للأوقية فى وقت سابق من الجلسة وهو أقل مستوى منذ 27 ديسمبر2018.

 

وفقد المعدن الأصفر منذ بداية الأسبوع 1.4% من قيمته، ويتجه لتسجيل رابع انخفاض أسبوعى على التوالى.

 

ومن المقرر أن تغلق أغلب الأسواق فى 19 أبريل الجارى بمناسبة الجمعة العظيمة. وانخفض الذهب فى التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.2% إلى 1274.50 دولار للأوقية.

 

ومن بين سلسلة المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، صدرت بيانات فى الولايات المتحدة والصين هدأت من المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمى وقوضت جاذبية الذهب باعتباره ملاذا آمنا.

 

فقد نما الاقتصاد الصينى بوتيرة مستقرة فى الربع الأول، مخالفا التوقعات التى أشارت لمزيد من الضعف، بينما انخفض العجز التجارى بالولايات المتحدة إلى أدنى مستوياته فى 8 أشهر فى فبراير، وهو ما عزز النمو الاقتصادى للبلاد فى الربع السابق.

 

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة فى المعاملات الفورية 0.3% إلى 14.95 دولار للأوقية، فى حين زاد البلاتين 0.2% إلى 885.15 دولار للأوقية.

 

وهبط البلاديوم 0.5% إلى 1394.35 دولار للأوقية، بعد أن قفز بنسبة 3.9% إلى أعلى مستوى فى أسبوعين مسجلا 1406.81 دولار للأوقية فى الجلسة السابقة.


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