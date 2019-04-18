video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 18 أبريل 2019 10:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"الدفاع الروسية": نتابع تحركات سفن "الناتو" فى بحر البلطيق

الخميس، 18 أبريل 2019 09:22 ص
"الدفاع الروسية": نتابع تحركات سفن "الناتو" فى بحر البلطيق وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن المركز الوطنى لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن السفن الروسية تراقب تصرفات المجموعة البحرية التابعة لحلف شمال الأطلسى (الناتو) المكونة من المدمرة الحربية الأمريكية "جريفلى" وفرقاطات من بحرية بولندا وتركيا وإسبانيا، التى دخلت بحر البلطيق اليوم.
وجاء فى بيان المركز: "فى 18 أبريل، دخلت بحر البلطيق مجموعة بحرية تابعة لحلف الناتو تتكون من مدمرة البحرية الأمريكية جريفلى، وفرقاطات من البحرية البولندية والتركية والإسبانية".
وأضاف البيان، حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أنه من أجل الاستجابة السريعة للحالات الطارئة المحتملة فى منطقة بحر البلطيق، تقوم قوات أسطول بحر البلطيق بتنفيذ مجموعة من التدابير لمراقبة تصرفات سفن الناتو.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب وزير الخارجية الروسى: وقف التعاون بشكل كامل بين روسيا والناتو

قائد قوات الناتو فى أوروبا: على أمريكا تعزيز التواصل مع روسيا

روسيا

وزارة الدفاع الروسية

الناتو

بحر البلطيق

أخبار العالم




لا تفوتك
مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة