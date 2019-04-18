"الدفاع الروسية": نتابع تحركات سفن "الناتو" فى بحر البلطيق

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أعلن المركز الوطنى لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن السفن الروسية تراقب تصرفات المجموعة البحرية التابعة لحلف شمال الأطلسى (الناتو) المكونة من المدمرة الحربية الأمريكية "جريفلى" وفرقاطات من بحرية بولندا وتركيا وإسبانيا، التى دخلت بحر البلطيق اليوم.

وجاء فى بيان المركز: "فى 18 أبريل، دخلت بحر البلطيق مجموعة بحرية تابعة لحلف الناتو تتكون من مدمرة البحرية الأمريكية جريفلى، وفرقاطات من البحرية البولندية والتركية والإسبانية".

وأضاف البيان، حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أنه من أجل الاستجابة السريعة للحالات الطارئة المحتملة فى منطقة بحر البلطيق، تقوم قوات أسطول بحر البلطيق بتنفيذ مجموعة من التدابير لمراقبة تصرفات سفن الناتو.