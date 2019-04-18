الخارجية تستكمل الاستعدادات لإجراء الاستفتاء بالبعثات المصرية فى الخارج

كتب : أحمد جمعة

فى إطار دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات، المواطنين المصريين للمشاركة فى التصويت على تعديل بعض أحكام الدستور، وإعلانها الضوابط الخاصة بمشاركة المواطنين المصريين فى الخارج فى الاستفتاء، فقد وجه سامح شكرى وزير الخارجية باستكمال كافة الاستعدادات لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقار البعثات المصرية فى الخارج، مؤكدا على أهمية دور وزارة الخارجية والبعثات المصرية بالخارج فى تمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم فى هذا الاستحقاق الوطنى الهام.

وحرصت وزارة الخارجية على اتخاذ كافة الاستعدادات لإجراء الاستفتاء بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال تشكيل لجنة بمقر وزارة الخارجية للإشراف على عملية إجراء الاستفتاء والتواصل مع البعثات فى الخارج على مدار الساعة برئاسة السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية، فضلا عن إنشاء (140) مقرا انتخابيا فى (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه من المنتظر طبقا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، أن تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة 9.00 صباحا حتى الساعة 9.00 مساء بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

كما نصت الضوابط التى أقرتها الهيئة على أنه يحق لكل مواطن مصرى متواجد فى الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء أكانت سارية أم لا.

وقد قامت البعثات المصرية فى الخارج بالتواصل مع الجاليات المصرية بدولة الاعتماد من أجل شرح كافة الضوابط والتسهيلات التى تنظم عملية التصويت فى الاستفتاء، وذلك فى إطار حرص وزارة الخارجية على توفير المناخ الملائم لإجراء عملية التصويت بأكبر قدر ممكن من التيسير على المواطنين، أخذا فى الاعتبار الضوابط التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات فى هذا الصدد.