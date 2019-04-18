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الحماية المدنية بسوهاج تسيطر على 3 حرائق بأماكن متفرقة دون حدوث إصابات بشرية

الخميس، 18 أبريل 2019 03:19 ص
الحماية المدنية بسوهاج تسيطر على 3 حرائق بأماكن متفرقة دون حدوث إصابات بشرية الحماية المدنية - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على 3 حرائق بمركز المراغة وسوهاج والبلينا، دون حدوث إصابات بشرية بين الأهالى، ونتج عن الحريق نفوق بعض الحيوانات وتلف كمية من البوص وأفلاق النخيل وكمية من المنقولات.

 

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى عددًا من البلاغات عن وقوع حرائق بأماكن متفرقة بدائرة المديرية حيث جاء الحريق الأول بمنزل ببندر المراغة دائرة مركز المراغة، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الأرضى بعقار مكون من ثلاث طوابق ملك حسام الدين.ع.ى.ا 38 سنة حاصل على بكالوريوس علوم ويقيم بذات الناحية وتم السيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".

 

بسؤاله قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى، وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية والأجهزة الكهربائية ونفى الشبهة الجنائية وأخطـــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية.

 

وجاء البلاغ الثانى بنشوب حريق بحوش بناحية نجع الحاكم ببلصفوره دائرة مركز سوهاج، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش مشيد بالبلوك الأبيض ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل ملك حسين.ع.ه.م، 45 سنة، عامل وتطايرت النيران نتيجة "شده الرياح" لمنزل وحوش مجاورين ملك حمدى ا ى ا 55 سنة عامل، وعلام ع ع ع 59 سنة عامل ويقيمون بذات الناحية 00 تم السيطرة على الحريق وإخماده" دون حدوث إصابات".

 

وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم وأرجعوا سبب الحريق لتطاير شرر من فرن بلدى بالحوش وأضافوا بنفوق "2" رأس ماشية "8" رأس أغنام واحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل ونفوا الشبهة الجنائية وأخطرت الإدارة البيطرية بسوهاج لاتخاذ اللازم وأخطرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية.

 

وجاء البلاغ الأخير نشوب حريق بمنزل بناحية التوادر دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج أنتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك جبره ا ح ع 44 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية تم السيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات" وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى وأضاف بإحتراق بعض المنقولات المنزلية "سرير، دولاب" ونفى الشبهة الجنائية أخطـــرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية.


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