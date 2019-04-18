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الحكومة: لا صحة لمنح إجازة 3 أيام لجميع العاملين بالدولة خلال الاستفتاء

الخميس، 18 أبريل 2019 09:58 ص
الحكومة: لا صحة لمنح إجازة 3 أيام لجميع العاملين بالدولة خلال الاستفتاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بمنح الحكومة العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة إجازة ثلاثة أيام للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك أيام (20-21-22) أبريل الحالى، فأن مجلس الوزراء أكد أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول منح إجازة ثلاثة أيام لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية من 20 إلى 22 أبريل، وأن أيام التصويت على التعديلات الدستورية ستكون أيام عمل طبيعية يؤدى فيها جميع العاملين بالدولة عملهم كالمعتاد دون أى تغيير، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة لدى الرأى العام.

 

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