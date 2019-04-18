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الحكومة الليبية المؤقتة تعترف بالإبادة الأرمنية خلال حكم الأتراك

الخميس، 18 أبريل 2019 04:52 م
الحكومة الليبية المؤقتة تعترف بالإبادة الأرمنية خلال حكم الأتراك رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثنى
كتب : أحمد جمعة
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تبنى مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة مقترحا تقدم به وزير الخارجية والتعاون الدولى، يعترف بتعرض الأرمن للإبادة من قبل الأتراك، خلال حكم العثمانيين قبل أكثر من مئة عام.

 

وقالت الحكومة الليبية المؤقتة فى بيان صحفى، أن الإدارة القانونية فى ديوان مجلس الوزراء تعمل حاليا على صياغة قرار تحيي بموجبه ليبيا، اليوم الوطنى للإبادة الجماعية في أرمينيا بتاريخ 24 أبريل من كل عام بدأ من هذا العام.

 

وارتكب الأتراك بحق الأرمن بين 1915 و1917 أعمال ترحيل وإبادة جماعية مدبرة لأكثر من مليون أرمينى ، وتبنى مجلس الوزراء الليبى المقترح فى 09 مارس الماضى خلال اجتماعه العادي الثالث للعام الحالى.

 

وأعلنت الحكومة الليبية المؤقتة أنها ستحيى هذا اليوم الوطنى للأرمن بعد أيام في 24 أبريل الجارى عبر وزارة الخارجية والتعاون الدولى.


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