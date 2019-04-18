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التنمية المحلية تشكل غرفة عمليات استعدادا للاستفتاء على التعديلات الدستورية

الخميس، 18 أبريل 2019 08:32 ص
التنمية المحلية تشكل غرفة عمليات استعدادا للاستفتاء على التعديلات الدستورية اللواء محمود شعرواى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن
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فى إطار استعدادات وزارة التنمية المحلية للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر أيام 20 و21 و 22 أبريل الجارى، عقدت الوزارة على مدار الأيام الماضية عدة اجتماعات برئاسة رئيس اللجنة المشكلة بالوزارة لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية والعاملين المشاركين فى عملية الاستفتاء ومدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، حيث تم خلال الاجتماعات مناقشة كافة استعدادات الوزارة والمحافظات لبدء عملية الاستفتاء وتجهيز المقار الخاصة بذلك وتأمينها والعمل على تسهيل أدلاء المواطنين بأصواتهم.

 

ومن جانبه أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى بيان، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالوزارة تشمل مجموعة عمل للتنسيق مع مجلس الوزراء ومتابعة البيانات الصادرة من المحافظات ومراجعتها أثناء فترة الاستفتاء، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمحافظات بمشاركة 54 من العاملين بالوزارة لضمان سرعة ودقة ومتابعة تسجيل البيانات وتذليل أى عقبات يمكن أن تواجه الاستفتاء فى المحافظات والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة والوقوف على كافة المستجدات فى عملية الاستفتاء بالمحافظات أولا بأول.

 

وأضاف أن الوزارة تتابع على مدار الساعة مع المحافظات الإجراءات التى اتخذتها لتسهيل عملية الاستفتاء ومنها تجهيز المقرات اللازمة وتوفير وسائل الانتقالات الخاصة بالمواطنين وتوفير لوحات إرشادية لتيسير وصول المواطنين إلى مقرات الاستفتاء الخاصة بهم، لافتا إلى أنه تم توفير كافة الإمكانيات والمعدات الفنية والإدارية اللازمة لضمان نجاح سير العمل أثناء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

وأشار اللواء شعراوى إلى أنه تم تجهيز بعض التسهيلات الخاصة لمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للمشاركة فى حقوقهم الدستورية بسهولة ويسر.

 

وأوضح الوزير أنه تم التنسيق مع المحافظات ومدراء الأمن لتجهيز المقرات ووضع الخطط اللازمة لتأمين المقار وتجهيزها والإقامة للقضاة المشرفين على اللجان الانتخابية وتوفير كافة سبل الإعاشة للمسئولين عن تأمين تلك المقار، والتأكد من توفير كافة اللوجيستيات اللازمة لها، ونشر سيارات إطفاء وإسعاف فى محيط اللجان لتكون مستعدة لأى طوارئ.

 

وشدد الوزير على ضرورة إزالة أى إشغالات بالقرب من المراكز الانتخابية ورفع المخلفات أولا بأول.

 

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتنظيم ندوات وورش عمل لكافة الموظفين بالديوان العام لتعريفهم بحقوقهم السياسية، مشيرا إلى أنه تم أيضا تنظيم ندوات تعريفية للسيدات فى وحدات تكافؤ الفرص التى أنشأتها المحافظات.

 

ودعا كافة جموع الشعب المصرى إلى النزول والمشاركة فى الاستفتاء بكل حرية وممارسة حقهم الدستورى لاستكمال مسيرة التنمية والبناء للدولة المصرية، مؤكدا قيام المحافظات بتقديم كافة المساعدات للناخبين لضمان وصولهم إلى مقار الاستفتاء بسهولة ويسر.

 

وقال شعراوى، إن الدولة ستوفر كافة اللوجيستيات والإمكانيات المطلوبة لخروج الاستفتاء بصورة مشرفة إلى العالم، وضمان ممارسة المواطنين المصريين حقهم فى الإدلاء بصوتهم.


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