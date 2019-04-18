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الخميس، 18 أبريل 2019 08:23 ص
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التعليم تعلن اليوم نتيجة مسابقة تحدى القراءة لطلاب المدارس

الخميس، 18 أبريل 2019 07:00 ص
التعليم تعلن اليوم نتيجة مسابقة تحدى القراءة لطلاب المدارس الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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تعلن اليوم الخميس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة مسابقة تحدى القراءة العربى لطلاب المدارس من خلال حفل تكريم، بحضور، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعدد من قيادات الوزارة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

جدير بالذكر أن مسابقة "تحدي القراءة العربي"  تنفذ منذ سنوات وتحديدا، منذ عام 2015 ، ويشارك فيها عدد كبير من الطلاب  وهي أكبر مشروع عربى أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربى.

 


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