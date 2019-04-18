البنك الأهلى المصرى يدعم ويطور 17 قرية فى محافظات مصر

قام البنك الأهلى المصرى بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بقطاعات التعليم والصحة والتكافل الإجتماعى بمحافظة المنيا. بحضور نرمين شهاب رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسى وبرامج دعم وتنمية المجتمع بالبنك الأهلى المصري. يأتى هذا الافتتاح فى إطار قيام البنك الأهلى المصرى بالمسئولية المجتمعية تجاه المجتمعات الأكثر إستحقاقاً بصفته صاحب التاريخ العريق أكثر من 100 عام فى دعم الإقتصاد المصرى.

وقد تم الإنتهاء من المرحلة الأولى بنهاية عام 2018 والتى استهدفت 7 قرى فى 6 محافظات هم الأقصر وسوهاج وأسيوط وبنى سويف والجيزة والقليوبية كما يقوم البنك الأهلى المصرى بتمويل تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتى تهدف إلى تطوير عدد 4 قرى بـ 3 محافظات وهم: المنيا والمنوفية والإسماعيلية بتنفيذ مؤسسة مصر الخير .

ويتبنى البنك الأهلى المصرى فكرة التنمية المتكاملة من خلال تمويله لجميع القطاعات التعليمية والصحية والتكافلية وإتاحة فرص العمل وتشغيل الشباب بالقرى المستهدفة حتى يتحقق الأثر الإيجابى المرجو من هذا التمويل ويعود مردوده على الأسر الأكثر إستحقاقاً .

جدير بالذكر أن هذه الشراكة الإستراتيجية بدأت منذ سنوات بفك كرب ألاف الغارمين للمساهمة فى حل تلك القضية الشائكة والتى تتسبب فى إنتشار العديد من القضايا المجتمعية والتى تعمل الدولة على حلها من جذورها بمشاركة الكيانات الكبيرة كالبنك الأهلى المصرى ومؤسسة مصر الخير , كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين السيد الأستاذ هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى وفضيلة الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير بداية عام 2017 لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تشمل برامج ومبادرات تعمل على تلبية أولويات إحتياجات القرى الأكثر استحقاقاً، وتطوير الخدمات العامة لتحسين نوعية وجودة الحياة فى المجتمعات الريفية فى محاولة لتضييق الفجوة فى معدلات الفقر ومستويات المعيشة بين مختلف الفئات الاجتماعية على مستوى محافظات مصر.

ومن أهم المشروعات التنموية التى تمت كان إنشاء وتطوير وتجهيز عدد 17 مدرسة بالإضافة إلى رفع الكفائة المهارية لأعضاء هيئة التدريس بهذه المدارس، وإنشاء وتطوير وتجهيز 11 وحدة صحية فضلاً عن رفع الكفائة المهارية للأطباء وأعضاء هيئة التمريض بهذه الوحدات وتنظيم قوافل طبية لخدمة أهالى القرى .

بالإضافة إلى تمويل مشروع تطوير وتجهيز عدد من الوحدات البيطرية بالإضافة إلى تنظيم قوافل بيطرية لتوقيع الكشف البيطرى وتقديم العلاج اللازم للماشية والأغنام بهذه القرى والتى تعتبر من أهم مصادر الدخل للأسر الأكثر إحتياجاً، ويعد هذا التدخل هو الأول من نوعه فى جمهورية مصر العربية , بالإضافة إلى إحلال وتجديد ومد شبكات المياه ورفع كفاءة محطات مياه الشرب .

ولا تزال الشراكة مستمرة لخدمة أهالى القرى المصرية بدعم وتمويل من البنك الأهلى المصرى وبتنفيذ من مؤسسة مصر الخير.