البرلمان الأوروبى يؤيد تغريم شركات الإنترنت إذا لم تحذف المحتوى المتطرف

رويترز

صوت البرلمان الأوروبى اليوم الأربعاء لصالح فرض غرامات على شركات مثل فيسبوك وجوجل وتويتر تصل إلى 4% من الإيرادات إذا تقاعست باستمرار عن إزالة المحتوى المتطرف فى غضون ساعة واحدة من طلب السلطات ذلك.

وسُلط الضوء بشكل أكبر على هذه الإجراءات منذ البث المباشر على فيسبوك لمسلح وهو يقتل 50 شخصا فى مسجدين بنيوزيلندا فى مارس.

وصوت البرلمان بأغلبية 308 أصوات مقابل 204 مع امتناع 70 عن التصويت لصالح دعم الاقتراح الخاص بالتصدى لإساءة استخدام خدمات الاستضافة على الإنترنت "لأغراض إرهابية".

وقال "الشركات التى تتقاعس بشكل منهجى ومستمر عن الالتزام بالقانون قد تفرض عليها عقوبة تصل إلى 4% من حجم إيراداتها العالمية".

وسيضع البرلمان الأوروبى الجديد، الذى سيُنتخب فى الفترة من 23 إلى 26 مايو اللمسات النهائية على نص القانون فى مفاوضات مع المفوضية الأوروبية وممثلى حكومات الاتحاد الأوروبى، وهي عملية من المحتمل أن تستغرق عدة أشهر.