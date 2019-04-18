الرئيسية تقارير مصرية الاستفتاء على الدستور.. وقفة تأييد لأعضاء النقابة العمالية بـ أخبار اليوم الخميس، 18 أبريل 2019 05:35 م جانب من الوقفة إضافة تعليق نظم أعضاء النقابة العمالية من جريدة "أخبار اليوم" وقفة تؤيد التعديلات الدستورية وذلك أمام مقر النقابات العامة. وشهدت الوقفة حضور عدد كبير من مؤيدى التعديلات الدستورية. إضافة تعليق ايام الاستفتاء على الدستور موعد الاستفتاء على الدستور ميعاد الاستفتاء الاستفتاء على الدستور مواعيد الاستفتاء التعديلات الدستورية دستور 2019 دستور مصر شارك التعديلات الدستورية المقترحة التعديلات الدستورية 2019 استفتاء الدستور 2019 الدستور الجديد الدستور المصري اعمل الصح المصريين بالخارج سفارات مصر قنصليات مصر "شايل اسمك".. أغنية لتشجيع المصريين على المشاركة فى الاستفتاء شمس 10 نجوم تغيب عن مواجهات الكبار فى الدورى الليلة.. الإصابة تبعد ساسى ورمضان صبحى وكهربا وصلاح محسن وحازم إمام.. الإيقاف يخطف عمر خربين وحمدى النقاز والونش ومحمد هانى.. وقنبلة بامبو الأبرز فى الإسماعيلية رسائل رئيس البرلمان بعد موافقة المجلس على تعديل الدستور.. "عبد العال" لـ"المواطنين": أدعوكم للمشاركة بالاستفتاء والتعبير عن رأيكم.. وللشباب: التعديلات فى صالحكم.. وللنواب: أطالبكم بتوعية أهالى دوائركم بالمشاركة للمرة الثانية.. فان ديك يحتفل بهدف محمد صلاح قبل إحرازه.. فيديو وصور جورج مارتن: لابد من 5 مواسم جديدة لـ Game of Thrones لتتوافق مع الرواية لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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