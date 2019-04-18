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الخميس، 18 أبريل 2019 05:45 م
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الاستفتاء على الدستور.. وقفة تأييد لأعضاء النقابة العمالية بـ أخبار اليوم

الخميس، 18 أبريل 2019 05:35 م
الاستفتاء على الدستور.. وقفة تأييد لأعضاء النقابة العمالية بـ أخبار اليوم جانب من الوقفة
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نظم أعضاء النقابة العمالية من جريدة "أخبار اليوم" وقفة تؤيد التعديلات الدستورية وذلك أمام مقر النقابات العامة.
وشهدت الوقفة حضور عدد كبير من مؤيدى التعديلات الدستورية.
 

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