الاستفتاء على الدستور.. وقفة تأييد لأعضاء النقابة العمالية بـ أخبار اليوم

نظم أعضاء النقابة العمالية من جريدة "أخبار اليوم" وقفة تؤيد التعديلات الدستورية وذلك أمام مقر النقابات العامة.

وشهدت الوقفة حضور عدد كبير من مؤيدى التعديلات الدستورية.