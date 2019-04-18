الاستفتاء على التعديلات الدستورية..التصويت 12 ساعة لـ3 أيام والنتيجة 27 أبريل

نشرت الجريدة الرسمية قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وعددها 10 قرارات تحمل أرقام (26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 36).

وتتعلق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاستفتاء، والجدول الإجرائى والزمنى للاستفتاء، وتحديد عدد لجان الاستفتاء بالخارج وتشكيلها وتعيين مقارها، وتنظيم تصويت المصريين خارج جهورية مصر العربية، وتصويت الوافدين، وغيرها من القرارات الهامة.

وكشف الجدول الإجرائى والزمنى للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور عن موعد إعلان النتيجة ونشره بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه السبت 27 أبريل الجارى، على أن يتم الاستفتاء خارج جمهورية مصر العربية على مدار 3 أيام وهى الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساءً.

ويُجرى الاستفتاء داخل جمهورية مصر العربية على مدار 3 أيام أيضًا وهى السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 أبريل الجارى من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءً، وذلك كله بعد دعوة الناخبين أمس الأربعاء 17 أبريل.