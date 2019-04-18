الاتحاد الدولى للاتصالات يحدد 25 أبريل موعدا لـ"اليوم الدولى للفتيات"

أعلن الاتحاد الدولى للاتصالات ITU، الاحتفال باليوم الدولى للفتيات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فى 25 أبريل 2019، ويهدف الاحتفال باليوم الدولي للفتيايات إلى تحفيز الفتيات والشابات على النظر فى إجراء دراسات وشغل وظائف فى مجال تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات والانخراط فى صناعة التكنولوجيا.

كما يهدف إلى تهيئة بيئة عالمية من أجل تمكين، وتشجيع الفتيات والشابات على النظر في الالتحاق بوظائف فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنامي، وهو ما يمكن الفتيات وشركات التكنولوجيا على السواء من جني فوائد زيادة مشاركة النساء في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويحتفل باليوم الدولي للفتيات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كلّ عام فى يوم، الخميس الرابع من شهر أبريل، وينبغى للجهات المنظمة الإقدام على إنشاء برنامجها الخاص للفعالية التي تود تنظيمها ويمكنها أيضاً النظر فيما سبق​ تنظيمه من فعاليات يوم "الفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" للاستلهام منها.

ويدعو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، وأعضاء قطاعات الاتحاد والمنتسبون والهيئات الأكاديمية تنظيم أحداث تجتذب أكبر عدد ممكن من الفتيات والشابات.

وتشجع وزارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعليم، والعمل، والشباب، وهيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوطنية، وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمؤسسات الأكاديمية، ووكالات الأمم المتحدة المعنية، والمنظمات غير الحكومية، وغيرها من أصحاب المصلحة على المشاركة في الجهود العالمية وتنظيم فعاليات للاحتفال بهذا اليوم.

وأشار الاتحاد إلى مشاركة نحو 357​​ ألف فتاة وشابة، فى احتفال باليوم الدولي للفتيات، في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 171​ دولة حتى الآن. ​