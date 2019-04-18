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الاتحاد الأوروبى وكندا يحذران من إجراءات اقتصادية ضد الولايات المتحدة

الخميس، 18 أبريل 2019 07:10 ص
الاتحاد الأوروبى وكندا يحذران من إجراءات اقتصادية ضد الولايات المتحدة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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حذر كلٌ من الاتحاد الأوروبى وكندا اليوم الأربعاء من إجراءات اقتصادية انتقامية؛ ردا على سماح الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى برفع دعاوى قضائية ضد الشركات الأجنبية العاملة فى كوبا.
وأوضحت شبكة "فرانس 24" الإخبارية باللغة الإنجليزية أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، أعلن أن بلاده ستُنهى فى 2 مايو المقبل التنازلات الروتينية بمقتضى قانون هيلمز - بيرتون لعام 1996 لتسمح برفع دعاوى قضائية ضد الممتلكات التى استولت عليها كوبا.
ونقلت الشبكة عن الاتحاد الأوروبى وكندا إعلانهما - فى بيان مشترك - أنهما يعتقدان أن "التطبيق الخارج للحدود لإجراءات أحادية تتعلق بكوبا يتعارض مع القانون الدولى"، مشيرة إلى أن البيان وقعت عليه مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فديريكا موجرينى، والمفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون التجارة سيسيليا مالمستروم، إلى جانب وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند.
وأضاف البيان أن هذه الدول "مصممة على العمل سوياً لحماية مصالح شركاتنا فى سياق منظمة التجارة العالمية"، مشيراً إلى أن القوانين الخاصة بهذه البلدان تسمح "لأى مطالبات أمريكية أن تتبعها دعاوى مضادة فى المحاكم الأوروبية والكندية". 
وهدد الموقعون بأن القرار الأمريكى يمكن أن يؤدي إلى "دوامة لا داعى لها من الإجراءات القانونية".


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