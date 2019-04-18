الإسماعيلية تستقبل 873 ألف ناخب وناخبة للاستفتاء على التعديلات الدستورية

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أعلن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، أنه تم الانتهاء من وضع كافة الترتيبات اللازمة لعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة 2019 والمقرر لها على مدى الفترة من السبت الموافق 20 من أبريل الجارى وحتى نهاية يوم الاثنين 22 من أبريل.

وأشارالمحافظ فى بيان له اليوم، إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لجميع المقرات واللجان الفرعية لتيسير عملية المشاركة الجماهيرية فى الاستفتاء.

وأضاف عثمان، أن عدد اللجان العامة بالمحافظة 10 لجان عامة تشمل 211 مركز انتخابى بإجمالي 229 لجنة فرعية تغطى جميع قطاعات المحافظة وتوابعها، وأن إجمالى عدد الناخبين بالمحافظة وتوابعها 873162 ناخب وناخبة لهم حق التصويت.

وأوضح محافظ الإسماعيلية، أنه تم تشكيل عدد من غرف العمليات بجميع المراكز والمدن والأحياء بالإضافة إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة سير وانتظام عملية الإستفتاء وتذليل أي معوقات.

وفى نفس السياق واصل محافظ الإسماعيلية اللقاء مع مجموعات من مختلف فئات شعب المحافظة وشباب الجامعات من خلال عقد المؤتمرات والحوارات المفتوحة معهم وعقد مؤتمر موسع مع مجموعة كبيرة من المواطنيين والشباب وذلك لتوضيح أهمية وحتمية ترسيخ روح الولاء والانتماء للوطن فى نفوس أبنائنا ومشاركة الشباب جنبا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية فى التوعية والتحذير من مخاطر حروب الجيل الرابع والغزو الفكرى لعقول أبنائنا فى ظل التحديات التى تواجهها مصر.

وخلال المؤتمر قال محافظ الإسماعيلية: "إننا جميعا مشاركون فى المسؤلية الكاملة عن إعادة رسم مستقبل مصر" كما أكد أنه لابد من تفعيل دورهم فى نشرالوعى والتوعية التى تكفل تحقيق الاستقرار التام لمصر وعليهم دوركبير فى ترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء للوطن.

كما استعرض المحافظ مع الحضورعددا من القضايا والموضوعات الهامة التى تضمنت استراتيجية الأمن القومى المصرى ومواجهة التحديات التى تواجه مصر فى الوقت الراهن وملف الولاء والانتماء للوطن وجهود الدولة وما تبذله لتنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة وما يجرى تنفيذه منها على أرض الإسماعيلية والذى يبشر بغد مشرق وواعد للمحافظة وشبابها.

ويأتى هذا فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن تضافر وتكثيف كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة من أجل إعادة صياغة وصناعة تاريخ مصر من جديد وتحقيق المشروع القومى لبناء الإنسان المصرى.

وخلال اللقاء أوصى المحافظ الشباب بالتعاون والوقوف صفا واحدا مع الدولة لبناء وترسيخ روح الولاء والانتماء للوطن داخل الأسرة والمجتمع والحفاظ على مصر وصورتها.