video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 18 أبريل 2019 09:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأردن : اجتماع ثلاثي لحل مشكلة مخيم الركبان للاجئين السوريين

الخميس، 18 أبريل 2019 09:18 ص
الأردن : اجتماع ثلاثي لحل مشكلة مخيم الركبان للاجئين السوريين وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى
أ ش أ
إضافة تعليق

كشف وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى اليوم الخميس عن أن اجتماعا ثلاثيا قد يعقد قريبا بين روسيا والأردن والولايات المتحدة؛ بشأن مخيم الركبان للاجئين السوريين.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن الصفدى قوله، على هامش مشاركته فى فعاليات منتدى التعاون الروسى العربى فى موسكو  "هناك حوار مشترك بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة بشأن مخيم الركبان، وقد التقينا بالفعل فى وقت سابق، ونخطط لعقد اجتماع ثلاثى مماثل حول هذه القضية قريبا"، مشددا على أن روسيا تلعب دورا مهما في حل الأزمة السورية.
وأضاف ، أن تسوية هذه الأزمة المستمرة منذ 8 سنوات، دون مشاركة روسيا، أمر مستحيل، داعيا جميع أطراف النزاع إلي التشاور وتنسيق أعمالها مع موسكو.
وأجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي-على هامش هذه الفعالية- محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف ناقش خلالها الطرفان الوضع في سوريا، وليبيا، والأراضي الفلسطينية.
يذكر أن مخيم الركبان - الذي يقيم فيه حاليا وفق المعلومات الأممية أكثر من 50 ألف لاجئ سوري تم إنشاؤه عام 2014 في المنطقة الحدودية مع الأردن من الجهة السورية، وهو يمتد على مسافة 7 كيلومترات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ماذا قالت جيسيكا قهواتى عارضة الأزياء بعد زيارتها مخيمات اللاجئين فى الأردن؟

الأردن يؤكد موقفه الثابت تجاه تحقيق السلام الشامل وقيام الدولة الفلسطينية

الأردن

مخيم الركبان

أيمن الصفدى

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة