الأردن : اجتماع ثلاثي لحل مشكلة مخيم الركبان للاجئين السوريين

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كشف وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى اليوم الخميس عن أن اجتماعا ثلاثيا قد يعقد قريبا بين روسيا والأردن والولايات المتحدة؛ بشأن مخيم الركبان للاجئين السوريين.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن الصفدى قوله، على هامش مشاركته فى فعاليات منتدى التعاون الروسى العربى فى موسكو "هناك حوار مشترك بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة بشأن مخيم الركبان، وقد التقينا بالفعل فى وقت سابق، ونخطط لعقد اجتماع ثلاثى مماثل حول هذه القضية قريبا"، مشددا على أن روسيا تلعب دورا مهما في حل الأزمة السورية.

وأضاف ، أن تسوية هذه الأزمة المستمرة منذ 8 سنوات، دون مشاركة روسيا، أمر مستحيل، داعيا جميع أطراف النزاع إلي التشاور وتنسيق أعمالها مع موسكو.

وأجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي-على هامش هذه الفعالية- محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف ناقش خلالها الطرفان الوضع في سوريا، وليبيا، والأراضي الفلسطينية.

يذكر أن مخيم الركبان - الذي يقيم فيه حاليا وفق المعلومات الأممية أكثر من 50 ألف لاجئ سوري تم إنشاؤه عام 2014 في المنطقة الحدودية مع الأردن من الجهة السورية، وهو يمتد على مسافة 7 كيلومترات.