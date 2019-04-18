اعرف مبادرة "سكن كريم" لتركيب 40 ألف وصلة مياه للقرى الأكثر فقرا × 9 معلومات

تولى وزارة التنمية المحلية، القرى الأكثر فقرا اهتماما خاصا، وهو ما أكده اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، خاصة للاسر الفقيرة الأولى بالرعاية خاصة أسر "مبادرة سكن كريم".

اليوم السابع

يرصد فى التقرير المعلوماتى التالى أبرز جهود وزارة التنمية المحلية لدعم القرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "سكن كريم".

1_ توفير خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب النقية لمنازل القرى الأكثر احتياجا



2_إنشاء أسقف وتأهيل منازل تلك الأسر





3_ إعطائهم أولوية في الحصول على قروض صغيرة ومتناهية الصغر



4_تنفيذ حوالى 40 ألف وصلة مياه شرب وصرف صحى في 66 قرية بتكلفة 153,5 مليون جنيه





5_عدد السكان المستفيدين من المشروع 365 ألف نسمة



6_سكان قرى القليوبية الأكثر استفادة من مشروع وصلات الصرف الصحى المنزلية يليها الأقصر.





7_وزارة التنمية المحلية رصدت 250 مليون جنيه كمرحلة أولى للتوسع في تنفيذ المشروع.



8_المبادرة بالتنسيق مع"التضامن الاجتماعى والإسكان والمرافق والتخطيط والاوقاف والمحافظات.





9_يشارك فى المبادرة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى.



